Минвосстановления в тестовом режиме запускает услугу "еЧерга" для автобусов

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры с 31 июля запускает в тестовом режиме услугу "еЧерга" для пересечения границы автобусами на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Соответственно, чтобы пересечь этот пункт пропуска с 1 августа водителям или логистам нужно зарегистрировать автобус в системе "еЧерга" и собственно приехать к границе в указанное в маршруте время.

В министерстве отмечают, что соответствующая услуга будет касаться только регулярных рейсов.

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"В отличие от онлайн-очереди для грузовиков, услуга для автобусов в условиях тестового периода не будет предлагать время заезда на пункт пропуска. То есть водителям стоит только зарегистрироваться в системе и приехать в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время", - объясняют в министерстве.

Сейчас тестовый режим "еЧерги" для автобусов будет использоваться для того, чтобы проработать все технические нюансы нового сервиса для пассажирских перевозчиков и впоследствии масштабировать его на все пункты пропуска.

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, полноценный запуск "еЧерги" для автобусов очереди из пассажирских автобусов перед пунктами пропусков должны исчезнуть.

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Добавляется, что запись в "еЧергу" для автобусов будет возможна только на сайте echerha.gov.ua с 31 июля. Для бронирования места в очереди стоит нажать "Стать в очередь" и выбрать "Автобус", заполнить все необходимые поля и подтвердить запись.

Напомним:

Действие электронной системы "Электронная очередь пересечения границы" ("еЧерга") будет распространено на автобусы, осуществляющие международные пассажирские перевозки, и легковые автомобили.