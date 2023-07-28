Фейки о лишении лицензии банка "Конкорд" распространяют спецслужбы РФ - пресс-служба банка

Банк "Конкорд" (ConcordBank, Киев) опроверг информацию якобы о лишении его лицензии в результате проверки Национальным банком.

Заявление распространено на сайте банка.

"В связи с распространением слухов и появлением материалов о якобы лишении АО "АКБ "Конкорд" банковской лицензии, решительно опровергаем эту информацию", - говорится в заявлении.

В банке подчеркнули, что целью распространения этой информации является дестабилизация ситуации в Украине.

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"Подобные сплетни начали появляться на сайтах-"помойках", которые известны использованием непроверенной информации, а также в созданных российскими спецслужбами телеграм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

"Мы наблюдаем и чрезвычайно обеспокоены тем давлением, которое с помощью враждебных ресурсов (предполагаем, что нашими конкурентами) оказывается на Нацбанк Украины и на общество, манипулируя версиями относительно выводов проверки, выдавая за настоящую версию предположение о лишении лицензии", - говорится в заявлении.

В "Конкорде" отметили, что поддерживают действия НБУ по регулированию "так называемого гемблинга" и формированию эффективной и прозрачной банковской системы.

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"Банк "Конкорд" заявляет, что готов выполнять все условия и соблюдать все правила, созданные регулятором для стабильной работы финансовой системы Украины", - говорится в заявлении.

Напоминаем:

По данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2023 года "Конкорд" по размеру активов занимал 35-е место (4,83 млрд грн) среди 65 банков, действующих в стране. За первые три месяца 2023 года сеть подразделений банка сократилась на два отделения - до 12.

В феврале сообщалось, что в Украине разоблачена деятельность 9 банков - 8 частных и одного государственного, которые предоставляли игорному бизнесу услугу по мискодингу (назначение банком субъекту хозяйствования кода категории, не соответствующего его фактической деятельности) и выводу этих денег.