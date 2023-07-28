Производитель микросхем AMD инвестирует 400 миллионов долларов в Индию до 2028 года

Американский производитель микросхем Advanced Micro Devices (AMD) заявил в пятницу, что в течение следующих пяти лет инвестирует в Индию около 400 миллионов долларов и построит свой крупнейший дизайнерский центр в технологическом центре Бенгалура.

Об этом объявил технический директор AMD Марк Папермастер на ежегодной конференции по полупроводникам, которая началась в пятницу в Индии, пишет Reuters.

Среди других спикеров конференции - глава Foxconn Янг Лю и генеральный директор Micron Санджай Мехротра.

"Несмотря на то, что правительство Моди опоздало, оно пытается привлечь инвестиции в зарождающийся сектор микросхем в Индии, чтобы утвердить свою репутацию как центра производства микросхем.

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AMD заявила, что откроет свой новый кампус дизайн-центра в Бенгалуре к концу этого года и создаст 3 000 новых инженерных должностей в течение пяти лет", - пишет агентство.

"Наши индийские команды будут продолжать играть ключевую роль в предоставлении высокопроизводительных и адаптивных решений, которые поддерживают клиентов AMD по всему миру", - сказал Папермастер.

Новый кампус площадью 500 тыс квадратных футов увеличит количество офисов AMD в Индии до 10. В стране уже работает более 6 500 сотрудников компании.

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Чипы AMD используются в широком спектре устройств - от персональных компьютеров до центров обработки данных. Компания со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния, также работает над чипом искусственного интеллекта, который станет конкурентом лидера рынка Nvidia.

В отличие от своего главного конкурента Intel, AMD передает производство разработанных ею чипов сторонним производителям, таким как тайваньская TSMC.

TSMC и южнокорейская Samsung являются одними из немногих элитных производителей микросхем в мире, которые освоили передовое производство микросхем - технологию, за которую сейчас соревнуются многие страны, чтобы избежать потрясений в цепочке поставок, таких, с которыми столкнулись во время пандемии.

В 2021 году Индия представила программу стимулирования производства микросхем стоимостью 10 миллиардов долларов, но план потерпел неудачу, поскольку ни одна компания до сих пор не смогла получить разрешение на создание завода по производству микросхем, что является центральным элементом амбиций Моди.

Экономическая правда