Владелец Gucci покупает 30% акций бренда Valentino за 1,7 миллиарда евро

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Французская компания Kering, которая владеет брендом Gucci, заключила обязывающее соглашение с катарским инвестфондом Mayhoola о приобретении 30% акций бренда Valentino за 1,7 млрд евро.

Об этом говорится в официальном заявлении Kering.

Соглашение также предусматривает опцион для Kering на приобретение 100% акционерного капитала Valentino не позднее 2028 года.

"Эта сделка является частью более широкого стратегического партнерства между Kering и Mayhoola, которое может привести к тому, что Mayhoola станет акционером Kering", - говорится в сообщении.

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Valentino является одним из самых известных всемирно признанных итальянских домов роскоши.

На сегодня Valentino имеет 211 магазинов в более чем 25 странах мира, а ее доход составляет 1,4 миллиарда евро, показатель EBITDA в 2022 году - 350 миллионов евро, добавили в Kering.

"Kering станет значительным акционером с представительством в совете директоров. Mayhoola при этом останется мажоритарным акционером с 70% акционерного капитала и продолжит реализовывать успешную стратегию развития бренда.

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Ожидается, что транзакция будет завершена до конца 2023 года при условии получения разрешения соответствующих антимонопольных органов", - добавили в компании.

Kering основал миллиардер Франсуа Пино. Он вместе с семьей занимает 31-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов мира, его состояние Forbes оценивает в 39,8 млрд долл.

Во Франции Пино уступает только наследнице L'Oreal Франсуазе Беттанкур-Майерс и владельцу LVMH Бернару Арно.

Экономическая правда