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Дія.City уже насчитывает 600 резидентов

Четверг, 27 июля 2023, 20:19 - Анастасия Жарикова

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса "Дія.City" уже присоединились 600 украинских и международных компаний.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У Дія.City уже 600 резидентов - продолжаем развивать лучшее налоговое пространство Европы", - написал он.

Среди новых резидентов, в частности:

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  • GIS Art – компания по разработке программного обеспечения с фокусом на геоинформационных системах;
  • Keenethics – компания, создающая вебсайты и мобильные приложения;
  • iGama – продуктовая ИТ-компания, которая предлагает технологические решения для различных видов бизнеса;
  • Intellectsoft – американская сервисная компания с офисом в Украине, занимается IT-консалтингом, разработкой и менеджментом продуктов и сервисов, а также системной интеграцией;
  • SBRobotiks — украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке и внедрении передовых робототехнических решений по автоматизации и интеллектуализации логистических процессов.

"Благоприятные налоговые условия, инструменты для привлечения инвестиций и возможности для построения прозрачной корпоративной структуры - ключевые преимущества пространства, привлекаемые украинскими и международными компаниями", - отметили в пресс-службе Дія.City.

Узнать больше об условиях поступления можно по ссылке.

Дія Минцифра компании ІТ
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