Дія.City уже насчитывает 600 резидентов
Четверг, 27 июля 2023, 20:19 -
К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса "Дія.City" уже присоединились 600 украинских и международных компаний.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"У Дія.City уже 600 резидентов - продолжаем развивать лучшее налоговое пространство Европы", - написал он.
Среди новых резидентов, в частности:
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- GIS Art – компания по разработке программного обеспечения с фокусом на геоинформационных системах;
- Keenethics – компания, создающая вебсайты и мобильные приложения;
- iGama – продуктовая ИТ-компания, которая предлагает технологические решения для различных видов бизнеса;
- Intellectsoft – американская сервисная компания с офисом в Украине, занимается IT-консалтингом, разработкой и менеджментом продуктов и сервисов, а также системной интеграцией;
- SBRobotiks — украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке и внедрении передовых робототехнических решений по автоматизации и интеллектуализации логистических процессов.
"Благоприятные налоговые условия, инструменты для привлечения инвестиций и возможности для построения прозрачной корпоративной структуры - ключевые преимущества пространства, привлекаемые украинскими и международными компаниями", - отметили в пресс-службе Дія.City.
Узнать больше об условиях поступления можно по ссылке.
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