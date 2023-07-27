В НБУ рассказали, сколько финансирования от партнеров Украине потребуется в 2024 году

В следующем году для покрытия дефицита бюджета Украине понадобится не менее 37 миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С начала года Украина получила почти 27 млрд долл от международных партнеров, что значительно превысило продажу валюты Нацбанком для балансировки валютного рынка.

Благодаря ритмичному поступлению внешней помощи международные резервы Украины к концу июня достигли исторического рекорда – 39 млрд долл.

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Также благодаря внешней поддержке правительство имело возможность покрывать значительный дефицит бюджета без эмиссионного финансирования.

В регуляторе ожидают, что по итогам этого года оказанная международная помощь составит 42 млрд долл.

"Международная поддержка остается очень важной для сохранения макрофинансовой стабильности и в последующие годы. Так, учитывая все еще значительные расходы на оборону для финансирования дефицита бюджета в следующем году, нужно по меньшей мере 37 млрд долл. Украине необходимо продолжать успешное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами", – резюмировали в Нацбанке.

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9346-1д, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в частях предсказуемости бюджетной политики и усиление долговой устойчивости. Таким образом Украина выполнила еще один структурный маяк МВФ и шагнула к следующему.