Гривня просела на наличном рынке: НБУ объяснил причины
Курс гривни на наличном рынке несколько снизился под влиянием новостей о прекращении работы "зернового коридора" и обстрелах россией портовой инфраструктуры. В то же время в Национальном банке считают, что ситуация контролируется.
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по вопросам монетарной политики.
"Произошла несущественная коррекция. Ситуация контролируется. Мы ее мониторим и отслеживаем. Что могло ее вызвать? Наша оценка указывает, что повлияла остановка работы "зернового коридора", активные удары россиян по зерновой инфраструктуре, нашей логистике", – объяснил Гелетий.
Он добавил, что, несмотря на это, ситуация на наличном валютном рынке остается неизменной. Кроме того, в Нацбанке наблюдают положительную для наличного рынка тенденцию среди населения: сейчас украинцы больше продают валюты, чем покупают ее.
"Мы не рассматриваем ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенный фактор, заставляющий нас тревожиться или свидетельство того, что меняется тренд. Ситуация абсолютно устойчивая и контролируемая", — добавил глава Нацбанка Андрей Пышный.
Отметим, что в четверг, 27 июля, наличная гривня слабеет на "черном рынке" и в банках, котировки выросли в пределах 20-30 копеек по сравнению с курсом накануне.
Экономическая правда