Гривня просела на наличном рынке: НБУ объяснил причины

Курс гривни на наличном рынке несколько снизился под влиянием новостей о прекращении работы "зернового коридора" и обстрелах россией портовой инфраструктуры. В то же время в Национальном банке считают, что ситуация контролируется.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по вопросам монетарной политики.

"Произошла несущественная коррекция. Ситуация контролируется. Мы ее мониторим и отслеживаем. Что могло ее вызвать? Наша оценка указывает, что повлияла остановка работы "зернового коридора", активные удары россиян по зерновой инфраструктуре, нашей логистике", – объяснил Гелетий.

Он добавил, что, несмотря на это, ситуация на наличном валютном рынке остается неизменной. Кроме того, в Нацбанке наблюдают положительную для наличного рынка тенденцию среди населения: сейчас украинцы больше продают валюты, чем покупают ее.

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"Мы не рассматриваем ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенный фактор, заставляющий нас тревожиться или свидетельство того, что меняется тренд. Ситуация абсолютно устойчивая и контролируемая", — добавил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Отметим, что в четверг, 27 июля, наличная гривня слабеет на "черном рынке" и в банках, котировки выросли в пределах 20-30 копеек по сравнению с курсом накануне.

Экономическая правда

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