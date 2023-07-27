Курс валют на 27 июля: наличный евро превысил 42 гривни
Четверг, 27 июля 2023, 12:58 -
В четверг, 27 июля, наличная гривня слабеет на черном рынке и в банках, котировки выросли в пределах 20-30 копеек по сравнению с курсом накануне.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 12:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,63 - 37,75 грн против котировок в 37,3 - 37,55 в среду.
В это же время "черный" курс евро составил 41,69 - 42,08 грн против курса 41,5 - 41,85 грн за евро в среду.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,9 – 37,55 грн (курс на 25 июля – 36,8 – 37,4 грн);
- Евро – 41,0 – 41,8 грн (курс на 25 июля – 40,9 – 41,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,8 – 37,4 грн;
- Ощадбанк – 36,8 – 37,8 грн;
- Укрэксимбанк – 37,0 – 37,8 грн;
- Райффайзен – 37,0 – 37,9 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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