ПриватБанк начинает выплаты помощи украинцам от гуманитарной организации CARE: кто получит

ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи для ВПЛ от международной гуманитарной организации CARE через PrivatMoney.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Помощь получат внутренне перемещенные лица, которые временно проживают и зарегистрированы в определенных CARE громадах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов.

При этом обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет, люди с инвалидностью (I-II группа), неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях), люди старше 60 лет, семьи, члены которых имеют хронические заболевания и семьи с беременными женщинами и кормящими женщинами.

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Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые в течение последних 30 дней были вынуждены сменить место жительства, но не имеют вышеупомянутых критериев уязвимости.

"Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер помощи на одного члена семьи составит 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи.

Выплата помощи будет осуществляться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту бенефициара", - пояснили в банке.

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Регистрация на получение помощи уже закрыта.

Экономическая правда