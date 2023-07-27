Банкиры ожидают снижения 27 июля Нацбанком учетной ставки - опрос

Банкиры ожидают, что Национальный банк Украины (НБУ) впервые с 1 июня 2022 года снизит учетную ставку с 25% до 23-24% на заседании 27 июля.

Такой прогноз дают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

Сенс Банк

Так, начальник аналитического отдела национализированного Сенс Банка Алексей Блинов ожидает снижения учетной ставки на 3 п.п. до 22% годовых.

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"Улучшение краткосрочных инфляционных ожиданий еще больше увеличивает потребность в снижении учетной ставки. Как первый шаг 27 июля оптимальным представляется ее снижение на 3 п.п. до 22% годовых. В условиях двукратного расхождения между инфляцией и учетной ставкой это будет достаточно осторожным шагом", - отметил Блинов.

По его словам, Сенс Банк, сохраняет прогноз учетной ставки 20% годовых на конец 2023 года, что соответствует заявленным НБУ намерениям держать учетную ставку на заметно положительном реальном уровне, даже учитывая риски ускорения инфляции в 2024 году.

ОТП Банк

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Председатель правления ОТП Банка, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Владимир Мудрый также ожидает, что НБУ может принять решение о снижении ставки на 2-3% годовых.

"Для этого есть две предпосылки. Во-первых, необходимо стимулировать кредитование экономики. Несмотря на то, что деловые ожидания в последнее время улучшились, спроса на заемные средства со стороны бизнеса мы не наблюдаем. Корпоративный кредитный портфель, в отличие от потребительского, продолжает уменьшаться. И цена ресурсов на это имеет большое влияние. Во-вторых, депозитные ставки уже значительно превышают уровень инфляции", - отметил он.

Он отметил, что инфляция составила в июле 12,8% при значении украинского индекса ставок по депозитам физлиц - 14-15% годовых в гривне в зависимости от срока вкладов, тогда как НБУ всегда подчеркивал, что депозитные ставки должны держаться на уровне, который только компенсирует инфляцию.

Кроме того, он считает, что привлечение средств в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ по фиксированной ставке на уровне учетной останется пока действующим.

Несколько ниже прогноз дают в Юнекс Банке, Глобус Банке и Аккордбанке.

Юнекс Банк

"Уверен, что НБУ примет решение о снижении ставки на 1-2%, ведь для этого есть все предпосылки. Прежде всего, существенно более оживленные темпы снижения инфляции (...) Правда, я не думаю, что регулятор прибегнет к резким изменениям. Тем не менее риски и неопределенность остаются очень значительными, в системе сформирован немалый навес ликвидности, который НБУ пытается связать в срочных депозитах. Да и с точки зрения курсовой стабильности Нацбанку следует сохранять высокий уровень привлекательности гривневых вкладов для населения", - отметил председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Он отметил, что НБУ еще в апреле ожидал замедления инфляции до 14,8% в конце 2023 года, однако уже по итогам июня инфляция сократилась до 12,8%.

"Да, военные риски не позволяют быть слишком оптимистичными в прогнозах, в том числе и по инфляции. Однако в самом НБУ открыто говорят о сохранении потенциала для дальнейшего ее замедления", - добавил банкир.

Глобус Банк

Первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева разделяет похожее мнение.

"Сейчас, как никогда, вопрос снижения учетной ставки наиболее вероятен. При этом "шаг" снижения вряд ли превысит 1-2 п.п., что фактически совпадет с ранее анонсированными планами НБУ", - отметила эксперт.

По ее словам, такое решение стало возможным после длительной и кропотливой работы регулятора по установлению баланса между спросом и предложением на валюту, постепенной популяризацией гривны как самой надежной валюты, которая является наиболее надежным средством воздействия для сохранения и приумножения состояния граждан.

Кроме того, благодаря мощной макрофинансовой помощи от стран-партнеров, Украина имеет возможность покрывать существенный объем расходов госбюджета, что положительно сказывается на прочности гривны, в частности, с начала года в казну поступило уже почти $23 млрд, добавила Дмитриева.

Также снижению учетной ставки способствуют низкая инфляция, которая, согласно пока еще действующему макропрогнозу, по итогам 2023 года не превысит 12,8%, постепенное развитие экономики страны, а также стратегия НБУ на постепенную либерализацию валютного рынка, что возможно лишь в условиях крепкой нацвалюты, уточнила она.

По мнению первого заместителя председателя правления Глобус Банка, в перспективе сентября - декабря размер учетной ставки может уменьшиться до 20%, именно это будет побуждать коммерческие банки существенно изменить условия собственных ипотечных и депозитных программ.

"В таких условиях, например, ставки по гривневым депозитам с размещением до 1 года могут снизиться до 4%, а ипотечные, в зависимости от срока погашения, - на 3,5-5%", - ожидает она.

Аккордбанк

Председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев отмечает, что в текущих условиях целесообразно снижать учетную ставку, в том числе и с целью развития кредитования.

"Потребительская инфляция в июне замедлилась до 12,8% в годовом исчислении (с 15,3% в июле), с перспективой дальнейшего снижения в течение летних месяцев. Золотовалютные резервы НБУ достигли исторического уровня в $39 млрд, а курс доллара относительно стабилен в течение последних месяцев (...) По нашему мнению, регулятор снизит ставки, хоть и несущественно (возможно, на 1,5-3%), поскольку важно задать тренд рынка, но при этом сохранить привлекательность гривневых депозитов", - отметил он.

Еще более скромный прогноз озвучивают в банке "Пивденный" и Райффайзен Банке

Банк "Пивденный"

Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук ожидает снижения учетной ставки НБУ до 24% и ставки по депозитным сертификатам овернайт до 19%.

"Инфляционное давление заметно снизилось за последние 5 месяцев, ставки по операциям НБУ пока существенно превышают инфляционные ожидания, поэтому есть основания начать цикл снижения ставок. Однако учитывая высокую неопределенность во время войны и реакцию банков в условиях сверхвысокой ликвидности НБУ будет действовать осторожно, снижая ставки небольшими шагами. До конца года ожидаем приближения учетной ставки до 20%", - отмечает аналитик.

Райффайзен Банк

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий разделяет его прогноз.

"Мы ожидаем, что НБУ начнет цикл смягчения монетарной политики на следующем заседании 27 июля после более чем года неизменной учетной ставки на уровне 25%. По нашему мнению, первый шаг в начале цикла снижения ставки будет осторожным (снижение на 100 п.п. - до 24%), поскольку регулятор хотел бы увидеть реакцию рынка на свое решение и откалибровать дальнейшие шаги", - отметил банкир.

Райффайзен Банк также ожидает аналогичную нисходящую коррекцию ставок по операциям постоянного доступа: депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования овернайт.

Колодий отмечает, что, вероятно, НБУ сохранит асимметрию в диапазоне ставок по ним по учетной ставке: "минус" 500 п. п. по ДС овернайт и "плюс" 200 п.п. по кредитам овернайт.

"Впрочем, анализ статистических данных показывает, что с ноября 2022 г. кредиты овернайт по сути не используются как операции простого доступа", - добавил он.

"Введя трехмесячные депозитные сертификаты под учетную ставку и параллельно снизив ставку по депсертификатам овернайт до уровня "учетная ставка "минус" 500 п.п.", НБУ удалось изменить структуру депозитов в пользу более срочных. Также банки постепенно повышали ставки по депозитам, и сейчас, с учетом текущего показателя инфляции за июнь (12,8%), реальные ставки по депозитам (то есть скорректированные на инфляцию) вернулись к положительной территории впервые с начала войны", - отметил Колодий.

Таким образом, Райффайзен банк считает, что НБУ уже достиг целей по повышению заинтересованности населения в гривневых инструментах, основным из которых являются депозиты.

В банке Кредит Днепр не стали озвучивать конкретные прогнозы, но подтвердили мнение коллег о наличии необходимых условий.

Банк Кредит Днепр

"Поскольку ситуация развивается по более позитивному сценарию и мы наблюдаем перманентное замедление инфляции, за июль - 12,8% при прогнозе в начале года выше 18,7% (пересмотр прогноза уже в апреле до уровня 14,8% на конец года), снижение учетной ставки вполне вероятно в ближайшее время", - ожидает заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр Оксана Шведа.