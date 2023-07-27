Цены на нефть приближаются к 3,5-месячному максимуму на фоне дефицита предложения

Цены на нефть выросли на 1% в четверг, отыграв потери предыдущей сессии, поскольку ограниченность предложения и ожидания более высокого спроса в Китае перекрыли опасения относительно замедления экономического роста.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 72 цента, или на 0,9%, до 83,64 барреля к 05:22 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 78 центов, или на 1%, до 79,56 долл за баррель, приближаясь к самым высоким уровням с 19 апреля.

Цены на нефть снизились в среду после того, как данные показали, что запасы нефти в США сократились меньше, чем ожидалось, а Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 25 б.п., оставив дверь открытой для очередного повышения.

Реклама:

Поскольку шаг ФРС был вполне ожидаемым, внимание рынка переключается на ОПЕК+, которая на следующей неделе проведет свое ежемесячное заседание Совместного мониторингового комитета на уровне министров.

Прогноз комитета по спросу будет ключевым для того, решит ли фактический лидер группы - Саудовская Аравия - продолжить свое добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки в сентябре.

Между тем, рыночные настроения остаются ободренными обещаниями Китая в начале этой недели сделать больше шагов для стимулирования роста экономики.

Реклама:

"Китайские власти дали понять, что усилят меры поддержки для возрождения больной китайской экономики, что, в свою очередь, подтолкнуло надежды на восстановление спроса на нефть со стороны крупнейшего в мире импортера сырой нефти", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Аналитики из Commonwealth Bank of Australia ожидают, что фьючерсы на нефть марки Brent вырастут до 85 долларов за баррель к четвертому кварталу на фоне ожиданий, что сокращение поставок ОПЕК+ и устойчивый спрос заставят мировые запасы нефти сократиться.

При этом ожидается, что Европейский центральный банк в четверг повысит процентные ставки в девятый раз подряд, что, возможно, не является концом ужесточения политики на фоне устойчивой инфляции.

Экономическая правда