В ЕС отменили санкции против Пшонки и его сына - Bloomberg

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от 3 марта 2022 года о продлении санкций против бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.

Об этом сообщает Bloomberg.

"В среду Генеральный суд ЕС заявил, что отменил решение в отношении Пшонки и его сына Артема, ссылаясь на ошибки в оценках и на сомнения в том, основывались ли эти оценки на достаточно "прочной доказательной основе", - говорится в сообщении.

Как напоминает Bloomberg, Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за якобы "хищение украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы Украины".

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В то же время, как следует из сообщения, суды в отношении Пшонки проводились без соблюдения надлежащей процедуры, в результате чего Пшонка не реализовал свое право на защиту.

"В своем решении суд ЕС отметил, что не было понятно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация уважает права на защиту в местном уголовном производстве", - пишет Bloomberg.

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Ранее ЕС уже неоднократно снимал санкции с чиновников команды Януковича. Это происходило из-за того, что украинская сторона, в частности, не предоставляла доказательств их вины.