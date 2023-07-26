Нефть падает после достижения трехмесячного максимума

Цены на нефть в среду, 26 июля, снизились с трехмесячных максимумов, поскольку отраслевые данные показали увеличение запасов сырой нефти в США, а инвесторы оставались осторожными в преддверии ожидаемого повышения ставки ФРС.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 38 центов, или 0,45%, до 83,26 доллара за баррель до 06:23 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) была на уровне 79,22 доллара, что меньше на 41 цент или на 0,51%.

Что повлияло на цены

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 1,32 млн баррелей за неделю, закончившуюся 21 июля, сообщают рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали падения на 2,3 млн баррелей.

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Заседание ФРС началось во вторник, и большинство участников рынка ожидают, что центральный банк повысит ставку на 25 базисных пунктов. Но из-за ослабления ценового давления трейдеры денежного рынка разделились на вероятность еще одного повышения в конце года.

Доллар США постепенно рос, отскочив от 15-месячного минимума на прошлой неделе, что сделало для покупателей более дорогим приобретение таких товаров, как нефть.

Агентство напоминает, что во вторник Brent и WTI достигли наивысшего уровня с 19 апреля на фоне беспокойства по поводу предложения из-за сокращения добычи ОПЕК+, а также обещаний китайских властей поддержать вторую по величине экономику мира.