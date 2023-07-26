В Украине стремительно растет оформление админпротоколов о нарушении ПДД пешеходами

Количество оформления полицией нарушений правил безопасности дорожного движения пешеходами в текущем году стремительно растет, в антитопе - лидирует Львовщина.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на данные Департамента патрульной полиции.

Так, с января по май 2023 года на пешеходов было оформлено 71,3 тысячи протоколов за нарушение ПДД. Для сравнения, это лишь незначительно меньше, чем за весь 2022 год - тогда было оформлено 86,3 тысячи нарушений ПДД.

В среднем, в 2022 году в месяц составлялось 7,2 тысячи протоколов на нерадивых пешеходов, тогда как в текущем году их количество выросло вдвое - около 14, 3 тысяч в месяц.

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Чаще всего оформляются админпротоколы на пешеходов Харьковской области - там было оформлено более чем пятую часть от всех нарушений в Украине - 13,7 тысячи. Второе место заняли пешеходы Львовщины - 10,4 тысячи админпостановлений. Черниговщина замыкает тройку антитопа - 5,1 тысячи постановлений за 2023 год.

Отдельная статья - это правонарушители (пешеходов или велосипедистов), на которых оформлялись админпротоколы из-за безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

За 5 месяцев 2023 было оформлено 1,7 админматериалов на такие нарушения. Стоит отметить, что почти половина от этого количества нарушений была зафиксирована только в 2 областях: Волынской - 445 или 26%, и Львовской - 396 или 23%.

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В то же время есть статистика, которая указывает, что полиция не просто так усилила контроль за нарушителями.

Так, за 5 месяцев 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, на 18% выросло и количество ДТП с пострадавшими, произошедших по вине пешеходов. Больше всего таких аварий произошло на Львовщине - 13%, в топе также оказалась Запорожская область, Днепропетровщина и Полтавщина - по 10%.

Также за первые 5 месяцев 2023 года почти вдвое - в 1,7 раза - увеличилось количество ДТП, произошедших по вине детей: так, в 2021 было зафиксировано 106 таких аварий, а в 2023 - 177.

Больше всего таких ДТП произошло во Львовской области - 14%, Одесской - 11%, Ивано-Франковской, Полтавской и Ровенской - по 7% областях.