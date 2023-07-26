Курс валют на 26 июля: наличная гривня стабильна по отношению к евро
Среда, 26 июля 2023, 09:55 -
В среду, 26 июля, наличный доллар растет в банках и на черном рынке, евро стабилен.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,22 – 37,38 грн против котировок в 37,10 – 37,37 во вторник.
В это же время "черный" курс евро составил 41,48 - 41,7 грн против курса 41,4 - 41,75 грн за евро во вторник.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,8 – 37,4 грн (курс на 25 июля – 36,8 – 37,35 грн);
- Евро – 40,9 – 41,6 грн (курс на 25 июля – 40,9 – 41,65 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,65 – 37,55 грн;
- Укрэксимбанк – 36,8 – 37,6 грн;
- Райффайзен – 36,9 – 37,7 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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