Курс валют на 26 июля: наличная гривня стабильна по отношению к евро

В среду, 26 июля, наличный доллар растет в банках и на черном рынке, евро стабилен.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,22 – 37,38 грн против котировок в 37,10 – 37,37 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 41,48 - 41,7 грн против курса 41,4 - 41,75 грн за евро во вторник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,8 – 37,4 грн (курс на 25 июля – 36,8 – 37,35 грн);

Евро – 40,9 – 41,6 грн (курс на 25 июля – 40,9 – 41,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,65 – 37,55 грн;

Укрэксимбанк – 36,8 – 37,6 грн;

Райффайзен – 36,9 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда