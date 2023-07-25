Румынское судно попало под обстрел РФ во время атаки на украинский порт

В результате обстрела Россией украинского дунайского порта Рени в ночь на понедельник получило незначительные повреждения румынское судно.

Эту информацию во вторник подтвердило румынское Министерство иностранных дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал HotNews.ro.

МИД Румынии заявил, что через представителей генерального консульства в Одессе, которое временно работает в центральном офисе Министерства, осуществило расследование инцидента с румынским судном в порту Рени.

По предварительной информации, полученной представителями румынского консульства от украинских властей, судно получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс.

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Румынский МИД также заявляет, что в результате атак, направленных против украинских портов на Дунае, ни один румынский гражданин не пострадал.

Напомним, ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

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Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал последние обстрелы РФ серьезной угрозой для безопасности Черного моря.

Европейская правда