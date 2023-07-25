Минсоцполитики дало наставления, как распознать трудовую эксплуатацию

Минсоцполитики опубликовало серию рекомендаций о том, как распознать сексуальную или трудовую эксплуатацию.

Соответствующее разъяснение было разработано в рамках информационной кампании ко Всемирному дню противодействия торговле людьми, который будет отмечаться 30 июля.

Трудовая эксплуатация

Трудовая эксплуатация - это любой принудительный труд, который человек не может оставить по собственному желанию. Она может включать шантаж, обман, принуждение, невыплату или неполную выплату заработной платы и прочее.

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Признаком трудовой эксплуатации являются несправедливые условия труда: плата меньше минимальной, отработка мнимых долгов, работа за жилье и еду. Но ключевое то, что человек вынужден работать против собственной воли.

Формами торговли людьми (купли-продажи, обмена человека) является вербовка, укрывательство, перемещение, передача, получение человека. Именно последнее можно считать началом использования его для незаконной цели, в частности для трудовой эксплуатации.

Сексуальная эксплуатация

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Сексуальная эксплуатация - это любое злоупотребление или попытка злоупотребления позицией уязвимости, неравенства или доверия в сексуальных целях. В частности, в обмен на деньги, товар, услуги или любое другое вознаграждение, для получения социальной или политической выгоды.

Такая эксплуатация не ограничивается только проституцией: она предусматривает использование человека и в порнографии, стриптизе или вебкаме.

Сексуальной эксплуатацией является также требование совершать действия сексуального характера без осознанного согласия или согласия под давлением, например, за право проживания.

Если от лица требуют предоставлять или отправлять видео- или фотоматериалы сексуального характера - это также эксплуатация.

В Минсоцполитики отмечают, что если вы столкнулись с сексуальной или трудовой эксплуатацией или имеете информацию о пострадавших, для помощи и получения разъяснений, обращайтесь в полицию по телефону 102 (112 в ЕС) или на правительственную горячую линию 1547.