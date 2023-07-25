Россия запретила ввоз рыбных консерв и повысила пошлину на вина из "недружественных" стран

Правительство России в ответ на действия "недружественных" стран ограничило импорт продукции из рыбы и морепродуктов и повысило ввозную пошлину на вина с этих территории до конца 2023 года.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что новые ограничения могут коснуться рыбных консерв, включая латвийские шпроты, не подвергшиеся продуктовому эмбарго в 2014 году. Повышение ввозной пошлины на вина, по данным торговых сетей, в первую очередь повлияет на низкий и средний ценовые сегменты.

В список "недружественных" стран Россия внесла США, страны-члены ЕС, Исландию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Норвегию и другие.

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В отношении продукции из рыбы и морепродуктов вводится запрет на импорт по позициям ТН ВЭД 1604 и ТН ВЭД 1605, к которым относится готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, готовые или консервированные ракообразные моллюски.

По вину из "недружественных" стран пошлины увеличиваются с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долл за 1 л.

Как отмечают в Минэкономики, российские виноделы сегодня активно наращивают поставки, также есть все условия для наращивания импорта вина из дружественных и нейтральных стран, таких как Чили и Армения.

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Против повышения пошлин на импорт вина ранее выступали крупные импортеры. Участники рынка отмечали, что временный переизбыток импортных вин исчезнет к концу 2023 года за счет распродажи стоков и колебаний курсов валют, а повышение пошлин грозит ростом цен на вино, в том числе российское, и может привести к переключению потребителей на другие виды алкогольных напитков.

Экономическая правда