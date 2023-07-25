В Украине вероятно вырастут цены на рис: агроаналитики назвали три причины

Цены на рис в Украине могут вырасти по ряду причин.

Об этом сообщает "АПК-Информ".

Первая причина заключается в том, что Индия - ключевой производитель и экспортер, запретила экспорт риса.

"Индия, которая является одним из ключевых производителей и экспортеров риса в мире, ввела запрет на экспорт риса из страны", - говорится в сообщении.

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При этом, в последние два сезона Индия обеспечивала 26% мирового производства риса и более 40% его экспорта. Индия также является одним из ключевых поставщиков риса в Украину.

"В течение марта 2022 года - июня 2023 года из Индии в Украину было поставлено 34,5 тыс. тонн риса на общую сумму 26,2 млн долл, что составило 30% всех импортируемых партий в натуральном выражении и 29% - в денежном эквиваленте. По объемам поставок в Украину в указанный период Индия уступила лишь Китаю, который поставил 37,7 тыс. тонн (33%) на сумму $29,5 млн (33%)", - отмечают аналитики.

Вторая причина заключается в том, что рынок риса в Украине является не просто импортозависимым, но и демонстрирует тенденции к росту.

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"Украинский рынок риса является импортозависимым. Продовольственное потребление риса в Украине в 2023/24 маркетинговом году может составить около 115 тыс. тонн в год, из которых около 90 тыс. тонн необходимо импортировать. Причем объемы импорта могут увеличиться, поскольку основные регионы внутреннего производства риса (Херсонская и Одесская области) или временно оккупированы, или находятся в зоне повышенной военной опасности, где такое специфическое производство, как рисоводство, невозможно осуществлять", - говорится в сообщении.

И третья причина заключается в том, что индийский рис был самый дешевый из того, что закупала Украина.

"Согласно анализу поставок риса в Украину, по информации аналитиков, средняя стоимость партий индийской зерновой является одной из самых низких среди ключевых поставщиков. Исключением является лишь Казахстан, но объемы поставок из этой страны незначительны", - отмечают аналитики.

По мнению экспертов, альтернативой индийскому рису могут стать поставки его из Таиланда или Вьетнама, но стоимость импортных партий из этих стран за военный период оказалась на 24% и 16% выше партий, закупленных в Индии.

"Следовательно, при ограниченной поставке риса из Индии можно ожидать повышения цен на рис в Украине", - резюмировали в "АПК-Информ".

Напоминаем:

Среди лидеров по поставкам риса в Украину также Пакистан, на долю которого приходится 10% импорта, Казахстан - 6%, Таиланд - 5% и Вьетнам - 4%.