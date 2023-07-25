Подготовка к зиме: Шмыгаль рассказал, сколько газа уже в хранилищах и что с ремонтами

В рамках подготовки к отопительному сезону в украинские подземные газохранилища уже скачали 80% от необходимого объема газа, также продолжается возобновление энергетики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

С начала года уже отремонтировано 14,5 тыс. км воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования. Также обеспечивается усиленная защита для энергообъектов.

"Национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по обновлению сетей. Движемся четко в пределах графиков. В итоге планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Такую задачу поставил перед Министерством энергетики", — отметил Шмыгаль.

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Одновременно ведутся работы по подготовке к зиме и теплоэнергетике. В плановом режиме проходят ремонты ТЭЦ, котельных и ТЭС.

"11,7 млрд. куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% потребности. На складах есть 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн", — добавил глава Кабмина.

Шмыгаль также призвал Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаз", ответственные за подготовку к зиме, к максимальной концентрации усилий и мобилизации ресурсов.

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Экономическая правда