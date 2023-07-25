TikTok добавил функцию текстовых публикаций

Пользователям соцсети TikTok стала доступна функция публикации текстовых обновлений в дополнение к видео и серии фотографий. Платформа так же, как Threads от Meta будут соревноваться за доминирование микроблогов из Twitter.

Об этом сообщает The Verge.

Текстовые публикации e TikTok визуально выглядят похожими на Instagram Stories: пользователи могут добавлять цвет фона, изменять вид текста и добавлять музыку и наклейки к публикации. Сообщения имеют ограничения в 1000 символов.

Другие пользователи также могут взаимодействовать с публикацией так же, как они взаимодействуют с видео путем "склеивания", создания дуэтов и комментариев.

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Новый формат текстовых сообщений позволит пользователям делиться письменным контентом, таким как истории, стихи, тексты песен с помощью новой опции на странице "Камера".

Нововведение TikTok выглядит очень своевременным, поскольку пока Twitter активно занимается радикальными изменениями и ребрендингом, он может попытаться переманить часть аудитории.

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Напоминаем:

Социальная сеть Twitter в понедельник, 24 июля, сменила логотип на латинскую букву "икс" – "Х".

Новое приложение Threads от Meta, являющегося конкурентом Twitter, за считанные дни после запуска превысило отметку в 100 миллионов пользователей, преодолев этот рубеж значительно быстрее, чем ChatGPT от OpenAI, который потратил на это два месяца.