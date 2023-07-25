Курс валют на 25 июля: на "черном рынке" гривня слабеет

Во вторник, 25 июля, наличный доллар несколько вырос на черном рынке, евро остается стабильным, курсы в банках почти не изменились по сравнению с понедельником.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:15 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,16 – 37,31 грн против котировок в 37,04 – 37,21 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 41,4 - 41,6 грн против курса 41,36 - 41,61 грн за евро в понедельник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,8 – 37,35 грн (курс на 24 июля – 36,7 – 37,35 грн);

Евро – 40,9 – 41,65 грн (курс на 24 июля – 40,88 – 41,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,65 – 37,55 грн;

Укрэксимбанк – 36,8 – 37,6 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда