Жара подняла цену на газ в Европе 

Волна жары, накрывшая Европу, подняла спотовую цену газа на европейском рынке за один лишь минувший понедельник сразу на 11% – до $359,9 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные хаба TTF в Нидерландах.

Так, спотовая цена в Европе в понедельник выросла на 11,2%.

Контракты с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах 25 июля заключаются на уровне $359,9 за тысячу кубометров.

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При этом, ветрогенерация в Европе в понедельник обеспечивала лишь 14% потребностей региона в электроэнергии. Во вторник, 25 июля, этот показатель поднялся до 17%. Об этом сообщает ассоциация WindEurope.

Тем не менее, Европа продолжает закачку газа в хранилища.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, текущий уровень запасов достиг 83,74%. Это на 15 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

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При сохранении этой интенсивности в течение всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

Европейские терминалы по приему СПГ в июне работали со средней производительностью 63%. По состоянию на начало июля средняя загрузка составляла 58%.

Напоминаем:

Страны Южной Европы страдают от сильной жары. В Афинах даже закрывали известный туристический объект - Акрополь. Причина - сильная жара, которая может навредить посетителям.

Исследования показали, что Европа нагревается вдвое быстрее, чем в среднем другие регионы мира.