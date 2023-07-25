Банковская система стабильна: НБУ готовит план отмены пруденциальных послаблений

Банковская система в Украине остается стабильной, в связи с чем в Национальном банке готовятся к отмене пруденциальных послаблений и дальнейшему внедрению регуляторных требований.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка по итогам заседания Совета по финансовой стабильности, который одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины.

"Банковская система сохраняет высокую ликвидность и доходность. По результатам оценки устойчивости, которая сейчас продолжается, будет разработан план отмены пруденциальных послаблений и дальнейшего внедрения регуляторных требований", - сообщают в НБУ.

Обнародование обновленной стратегии и ее публичная презентация состоятся в конце августа.

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В то же время уже сейчас в Нацбанке отмечают, что стратегическими целями определены: макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, ориентация финансовой системы на восстановление страны, современные финансовые услуги, институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Также во время заседания члены РФС рассмотрели системные риски финансового сектора. По их мнению, в целом риски находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического.

"Война затягивается, в то же время помощь Украине становится системной", - говорится в сообщении НБУ.

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Напоминаем:

Разработка Стратегии развития финансового сектора Украины предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.