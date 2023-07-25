Цены на пшеницу выросли до максимума с февраля на фоне атак РФ на украинские порты

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли до пятимесячного максимума, прибавив 2%, поскольку атаки РФ на украинские порты и зерновую инфраструктуру вызвали беспокойство по поводу долгосрочных глобальных поставок и продовольственной безопасности.

Об этом пишет Reuters.

"Замедление украинского экспорта было учтено рынком, и покупатели теперь ждут, что произойдет с экспортом российской пшеницы", - сказал один из сингапурских зернотрейдеров.

"Любые ограничения на движение судов из России будут благоприятно влиять на цены", - добавил он.

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Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской бирже прибавил 2% до 7,72 долл за бушель по состоянию на 03:38 по Гринвичу, после того, как ранее коснулся отметки 7,77 долл, что является самым высоким показателем с 21 февраля.

Кукуруза подорожала на 0,1% до 5,69 долл за бушель, в то время как соевые бобы потеряли 0,1% до 14,23 долл за бушель.

"Россия атаковала в понедельник украинские зерновые склады на Дунае в понедельник, нацелившись на жизненно важный для Киева экспортный маршрут", - напоминает агентство.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал Россию вернуться к зерновой сделке, предупредив о разрушительном влиянии на "уязвимые страны, которые пытаются прокормить свое население".

Напомним:

В результате очередной российской атаки россиян на инфрастурктуру Одесской области в ночь на 24 июля получил повреждения порт Рени.

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Экономическая правда