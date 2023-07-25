Швейцарский банк Julius Baer предупредил клиентов, живущих в РФ, о закрытии счетов

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer предупредил клиентов, живущих в России, о предстоящем закрытии их счетов.

Об этом пишет Forbes Russia.

Отмечается, что о предстоящем закрытии счетов сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust, а Forbes Russia ознакомился с копией письма, подлинность подтвердил один из клиентов Julius Baer, которые его получили.

"Julius Baer начал отправлять своим клиентам, постоянно проживающим в России (в оригинале использовано слово domiciled - указывает на основное место жительства), уведомления о предстоящем закрытии счетов.

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Банк уведомил клиентов, что все деловые отношения с ними будут прекращены не позднее 31 декабря", - говорится в сообщении.

"В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями ... банк больше не может предлагать вам соответствующие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам", - говорится в письме.

В нем также говорится, что все сделки и контракты - например, кредитные договоры, - будут прекращены с 30 сентября. После этого банк будет предоставлять лишь ограниченные услуги.

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С 1 августа банк введет несколько дополнительных комиссий: например, квартальную плату за обслуживание в 2250 франков (примерно 2590 долл).

Банк также попросил клиентов предоставить запрошенную информацию, которая позволит начать процесс закрытия счетов и перевода денег на другие счета.

Отмечается, что в мае Julius Baer сообщил клиентам - россиянам и белорусам - о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear. Тогда банк разослал сообщение, что инвестиционные счета клиентов будут изолированы от других активов. Julius Baer тогда сообщил, что продажа ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна.

Экономическая правда