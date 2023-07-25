Маск вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes

Гендиректор Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Об этом свидетельствуют данные The World's Real-Time Billionaires от Forbes.

Как пишет Forbes, в понедельник акции Tesla выросли на 2,5% после того, как компания объявила, что предоставит кредит на 7 лет покупателям своих электромобилей. Благодаря этому, как подсчитал Forbes, Маск, которому принадлежит около 23% компании (в акциях и опционах), стал богаче на 4,1 млрд долл.

Сейчас состояние Маска оценивается в 242,4 млрд долл - таким образом он сместил с первого места руководителя группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно (состояние Арно и его семьи оценивается в 234,6 млрд долл).

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На прошлой неделе Маск переместился на второе место в рейтинге после того, как акции Tesla упали за неделю более чем на 7%. Это произошло после того, как производитель электрокаров опубликовал квартальный отчет, который разочаровал инвесторов.

Замыкает топ-3 в рейтинге от Forbes основатель Amazon Джефф Безос (151,5 млрд долл).

Также в топ-5 соучредитель Oracle Ларри Эллисон (148,5 млрд долл) и соучредитель Microsoft Билл Гейтс (120,7 млрд долл).

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Экономическая правда