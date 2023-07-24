В Украине растет спрос на систему идентификации BankID от НБУ

Во ІІ квартале года количество успешных идентификаций в системе BankID Нацбанка составило 8,4 миллиона, что на 5% больше, чем в первые три месяца года и на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сейчас мы наблюдаем небольшой, но стабильный рост количества успешных идентификаций в системе. Это положительный тренд в условиях военного положения. Кроме того, среди коммерческих поставщиков услуг мы фиксируем спрос на использование системы не только со стороны финансового сектора, а также и со стороны других коммерческих компаний", - прокомментировала заместитель директора Департамента инновационных платежей.

На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 127 участников: 39 банков-идентификаторов и 88 абонентов – предоставлятелей услуг.

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Во II квартале к ней подключилось шесть новых абонентов – поставщиков услуг. В их числе и предоставлятели нефинансовых услуг. В частности, коммунальное предприятие "Городской информационный центр".

Теперь пользователи портала электронных услуг города Харькова, используя Систему BankID НБУ, могут дистанционно получить справку о регистрации места жительства и справку о составе семьи, заполнить анкету-заявление на получение Карточки харьковчанина, актуализировать данные в Реестре территориального общества города Харькова. Также среди новых абонентов – поставщиков услуг:

благотворительная организация МБО "Фонд Восточная Европа" - посетители "Единой платформы местной электронной демократии" теперь могут регистрироваться в личном кабинете для дальнейшего представления или подписания петиций, представления или голосования за проекты общественного бюджета, голосования в электронном опросе;

компания ООО "Лигал Технолоджи" - пользователи мобильного приложения "Реестр недвижимости" смогут в реальном времени получать актуальную информацию из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

нбу

Экономическая правда

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