До 30 судов остановились у Измаильского порта после российских ударов по дунайским терминалам
Вблизи Измаильского морского порта после российской атаки на портовую инфраструктуру на Дунае бросили якорь почти 30 кораблей.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что ночью в понедельник от российской атаки пострадали 7 человек инфраструктура вдоль Дуная, который является жизненно важным альтернативным маршрутом для украинского зерна после прекращения "зерновой инициативы".
Согласно подсчетам Reuters на основе данных слежки за судами аналитической компании MarineTraffic, у Измаила остановились около 29 судов, среди которых также танкеры-химовозы.
Еще три судна также бросили якорь вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.
Источники агентства в страховой отрасли сообщили, что покрытие военных рисков для портов Украины, которое являлось частью предварительного зернового соглашения, приостановлено. В понедельник три источника сообщили, что некоторые поставщики также рассматривают вопрос о том, следует ли продолжать предоставлять покрытие для портов на Дунае.
Напоминаем:
В результате очередной российской атаки россиян на инфраструктуру Одесщины в ночь на 24 июля получил повреждения порт Рени.