Украина в августе сможет нарастить экспорт зерна - УЗА

Украина в следующем месяце сможет довести экспорт зерновых и масличных с нынешних 2 млн тонн в месяц до 3 млн тонн, а в скором будущем - до 4,5 млн тонн

Об этом заявляют в Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

"Украина уже сейчас может экспортировать около 2 млн тонн зерновых и масличных ежемесячно через порты Дуная. Надеюсь, в следующем месяце у нас будет рекорд и мы увидим цифру в 3 млн тонн", - сказал президент УЗА Николай Горбачев.

Также есть планы экспортировать зерно через инфраструктуру Европы с помощью железнодорожных и автоперевозок.

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"Это позволяет Украине экспортировать около 3,5 млн тонн в месяц. И в ближайшее время с улучшением экспорт составит 4,5 млн тонн ежемесячно", - отметили в УЗА.

Президент УЗА подчеркнул, что Украине крайне важно решить вопрос удешевления логистики.

"Если мы ее (логистику - ред.) не удешевим для наших сельхозпроизводителей, которые работают без каких-либо субсидий, они могут сократить посевные площади на следующий сезон. В таком случае проблемы не будет: Украина останется с зерном, а мир останется без украинского зерна", - отметил Горбачев.

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Он выразил уверенность, что международное сообщество "должно найти пути и механизм влияния на Россию, чтобы не останавливать "зерновую инициативу" и чтобы Украина продолжила кормить мир".

Горбачев напомнил, что до войны только через порты Черного моря Украина отгружала 7 млн тонн зерновых в месяц и, конечно, еще "не достигла необходимых параметров".

По его мнению, за невозможность экспорта Украиной зерновых развитые страны заплатят продовольственной инфляцией, а у развивающихся стран не хватит возможностей покупать "такие драгоценности, как кукуруза и пшеница".

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Россияне в ночь на понедельник атаковали дунайский порт Рени: разрушены 3 склада с зерном.