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Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического для работы станции уровня - "Укргидроэнерго"

Понедельник, 24 июля 2023, 14:29 - Лия Ильченко

Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического уровня для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом сообщают в "Укргидроэнерго".

"Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС составляет 12,05 м. Для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прохождения отопительного сезона "Укргидроэнерго" вместе с проектным институтом надеются найти решения, чтобы станция могла работать на полную мощность, чтобы обеспечивать энергосистему балансирующими мощностями.

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Реализация проекта восстановления Каховской ГЭС будет проводиться после проведения экспертиз и исследований повреждений станции в результате подрыва здания россиянами.

Напоминаем:

13 июня, через неделю после теракта российских оккупантов на дамбе Каховской ГЭС, в "Укргидроэнерго" сообщали, что из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями, и призвали потребителей электроэнергии экономно использовать ее.

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