В Украине требования к составу соков приведут в соответствие с европейскими нормами
Состав соков в Украине приведут к европейским стандартам, в частности, уменьшат количество сахара.
Об этом сообщает Министерство агрополитики по итогам заседания рабочей группы под председательством первого заместителя Министра агрополитики Тараса Высоцкого.
В заседании приняли участие представители государственного сектора и бизнеса.
По словам Тараса Высоцкого, основная цель изменений требований к сокам - гармонизация законодательства Украины с законодательством Европейского Союза. Это, среди прочего, предусматривает План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации.
Так, в ЕС инициируют производство соков с уменьшением содержания природного сахара. Соответствующая директива разрабатывается Еврокомиссией.
Поэтому, в соках украинского производства также будет уменьшено количество сахара. Правда, это произойдет только принятия директивы Еврокомиссией.
В то же время уже сегодня предлагается утвердить требования по терминологии, качественных характеристиках, маркировке, этикетированию фруктовых соков, чтобы потребитель получил полную информацию о составе и качестве продукта.
Такие требования будут касаться не только фруктовых соков, но и некоторых подобных пищевых продуктов.
Напоминаем:
До войны страны ЕС были основными покупателями украинских соков.
До 2014 года примерно 50% экспортного сегмента составлял российский рынок.