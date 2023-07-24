В Украине требования к составу соков приведут в соответствие с европейскими нормами

Состав соков в Украине приведут к европейским стандартам, в частности, уменьшат количество сахара.

Об этом сообщает Министерство агрополитики по итогам заседания рабочей группы под председательством первого заместителя Министра агрополитики Тараса Высоцкого.

В заседании приняли участие представители государственного сектора и бизнеса.

По словам Тараса Высоцкого, основная цель изменений требований к сокам - гармонизация законодательства Украины с законодательством Европейского Союза. Это, среди прочего, предусматривает План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации.

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Так, в ЕС инициируют производство соков с уменьшением содержания природного сахара. Соответствующая директива разрабатывается Еврокомиссией.

Поэтому, в соках украинского производства также будет уменьшено количество сахара. Правда, это произойдет только принятия директивы Еврокомиссией.

В то же время уже сегодня предлагается утвердить требования по терминологии, качественных характеристиках, маркировке, этикетированию фруктовых соков, чтобы потребитель получил полную информацию о составе и качестве продукта.

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Такие требования будут касаться не только фруктовых соков, но и некоторых подобных пищевых продуктов.

Напоминаем:

До войны страны ЕС были основными покупателями украинских соков.

До 2014 года примерно 50% экспортного сегмента составлял российский рынок.