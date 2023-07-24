Amazon потребует от части сотрудников переехать для возвращения в офис
Корпорация Amazon со штаб-квартирой в Сиэтле (США) потребует от некоторых со-сотрудников переезда в рамках распоряжения, требующего от работников быть в офисе три дня в неделю.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.
Отмечается, что это стало еще одним источником напряжения между технологическим гигантом и его штатом после увольнений, которые начались в прошлом году.
Кто и когда будет вынужден переехать, будет решаться на уровне департаментов, сказал один из собеседников агентства, добавив, что Amazon еще не определил, скольких работников это будет касаться
Некоторым удаленным сотрудникам, которые были наняты или переехали во время пандемии, придется переехать ближе к офисам, чтобы уложиться в трехдневный срок.
"Работа из офиса по меньшей мере три раза в неделю дает нам больше энергии, помогает сотворчеству и появлению новых связей. Мы слышали это от многих сотрудников", - говорится во внутреннем заявлении компании.
В нем также отмечается, что Amazon ищет лучший способ "собрать команды в одном месте".
Компания ранее потребовала, чтобы большинство штатных сотрудников с мая выходили на работу в офис три раза в неделю. Из-за этого рядом с офисом Amazon в Сиэтле в мае прошли пикеты.
Экономическая правда