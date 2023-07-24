Amazon потребует от части сотрудников переехать для возвращения в офис

Корпорация Amazon со штаб-квартирой в Сиэтле (США) потребует от некоторых со-сотрудников переезда в рамках распоряжения, требующего от работников быть в офисе три дня в неделю.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Отмечается, что это стало еще одним источником напряжения между технологическим гигантом и его штатом после увольнений, которые начались в прошлом году.

Кто и когда будет вынужден переехать, будет решаться на уровне департаментов, сказал один из собеседников агентства, добавив, что Amazon еще не определил, скольких работников это будет касаться

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Некоторым удаленным сотрудникам, которые были наняты или переехали во время пандемии, придется переехать ближе к офисам, чтобы уложиться в трехдневный срок.

"Работа из офиса по меньшей мере три раза в неделю дает нам больше энергии, помогает сотворчеству и появлению новых связей. Мы слышали это от многих сотрудников", - говорится во внутреннем заявлении компании.

В нем также отмечается, что Amazon ищет лучший способ "собрать команды в одном месте".

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Компания ранее потребовала, чтобы большинство штатных сотрудников с мая выходили на работу в офис три раза в неделю. Из-за этого рядом с офисом Amazon в Сиэтле в мае прошли пикеты.

Экономическая правда