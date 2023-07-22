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Швеция выделит 522,6 миллиона евро на проекты по восстановлению Украины

Суббота, 22 июля 2023, 18:00 - Игорь Пилипив

Шведское правительство представило стратегию сотрудничества по восстановлению и реформам в Украине на период 2023-2027 годы, по которой направит на проекты по восстановлению 6 млрд шведских крон (522,6 млн евро).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Соответствующая программа двусторонней помощи является крупнейшей по объемам финансирования в истории Швеции и именно Украина стала ее реципиентом.

"Об этом во время онлайн-встречи с Первым вице-премьер-министром - Министром экономики Украины Юлия Свириденко объявил Министр по вопросам международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Йохан Форссел", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что бюджет распределен между ответственными за воплощение проектов организациями: 

Шведским агентством по международному сотрудничеству в сфере развития (SIDA) - 5,7 млрд крон;

Шведским институтом (SI) - 225 млн крон; 

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Академией Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) - 75 млн крон. 

Кроме того, стороны обсудили вопросы страхования военных рисков.

"Шведская сторона отметила, что работает над решением вопроса страхования шведских компаний и обеспечения торговых операций, ведь украинский рынок является перспективным для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - добавляют в министерстве. 

Также внимание было уделено важности гуманитарного разминирования в Украине, пополнению спецтехники, обучению саперов, проведению обследования загрязненных земель. 

Экономическая правда.

Швеция война
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