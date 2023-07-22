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Банки Армении, Грузии и Киргизии прекращают сотрудничество с российской "Юнистрим" из-за санкций США

Суббота, 22 июля 2023, 15:55

Банки Армении, Грузии и Киргизии прекратили сотрудничество с российской платежной системой "Юнистрим" после того, как США ввели блокирующие санкции против нее.

Об этом сообщает Forbes. 

Отмечается, что армянские банки, среди которых Ардшинбанк Армекономбанк и Эвокабанк, сообщили о прекращении переводов через "Юнистрим". Среди грузинских банков переводы приостановил Bank of Georgia. 

Также российская платежная система прекратила работу и среди киргизских банков "Компаньон", DemirBank. Asia Alliance Bank и Айыл банк. 

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"FINCA Bank заявил, что приостановил выдачу и отправку средств через "Юнистрим" в долларах и евро, при этом на рубли ограничение не распространяется", - говорится в сообщении. 

Добавляется, что платежная система "Юнистрим" 20 июля попал под блокирующие санкции США. 

Напомним:

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Государственный департамент США в четверг объявил о введении санкций против ряда российских чиновников в рамках усилий, направленных на то, чтобы возложить ответственность на тех россиян, которые способствуют незаконной войне России.

Экономическая правда.

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