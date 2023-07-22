В двух областях произошли аварии на электрооборудовании - Минэнергетики
По состоянию на 22 июля на оборудовании оператора системы электропередачи во Львовской и Николаевской областях произошли аварии, потребители не обесточивались.
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.
"Из-за аварии отключился трансформатор на подстанции 220 кВ оператора системы электропередачи во Львовской области. Это привело к отключению линии электропередачи. Потребителей запитали через резервные линии", - говорится в сообщении.
Также в Николаевской области отключалась воздушная линия оператора системы передачи 750 кВ в, однако потребители не обесточивались. Сейчас воздушная линия выведена в ремонт.
Кроме того, в Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 18 населенных пунктов.
"В частности, без питания остались две угольные шахты. Под землей на некоторое время были заблокированы работники. Позже шахтеров успешно вывели на поверхность. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - добавляют в министерстве.
В результате обстрелов без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Также в Херсоне запитали более 800 потребителей, которые были отключены из-за подтопления. Остаются без света 12 тысяч потребителей.
Экономическая правда.