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На Луганщине россияне ликвидируют еще девять шахт - ОВА

Суббота, 22 июля 2023, 10:45 - Игорь Пилипив

На временно оккупированной территории Луганской области местная администрация признала неперспективными еще девять угледобывающих предприятий. 

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации в Facebook.

"Оккупанты признали неперспективными еще девять угледобывающих предприятий на Луганщине", - говорится в сообщении. 

В Луганской ОВА добавляют, что предприятия планируется передать в управление реструктуризации шахт для дальнейшей ликвидации. Туда же будет переведен и персонал, который понадобится для технического содержания этих предприятий.

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Кроме того, рабочих ожидает значительное уменьшение заработной платы с последующим увольнением, подчеркивают в администрации. 

Напомним:

На временно оккупированных территориях Луганщины захватчики проводят рейды для изъятия из обращения гривны.

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Оккупанты на Луганщине подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными, из некоторых шахт россияне ежедневно вывозят оборудование - 700 горнякам предложили искать новую работу.

Луганск шахты
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