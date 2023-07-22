На Луганщине россияне ликвидируют еще девять шахт - ОВА
На временно оккупированной территории Луганской области местная администрация признала неперспективными еще девять угледобывающих предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации в Facebook.
"Оккупанты признали неперспективными еще девять угледобывающих предприятий на Луганщине", - говорится в сообщении.
В Луганской ОВА добавляют, что предприятия планируется передать в управление реструктуризации шахт для дальнейшей ликвидации. Туда же будет переведен и персонал, который понадобится для технического содержания этих предприятий.
Кроме того, рабочих ожидает значительное уменьшение заработной платы с последующим увольнением, подчеркивают в администрации.
Напомним:
На временно оккупированных территориях Луганщины захватчики проводят рейды для изъятия из обращения гривны.
Оккупанты на Луганщине подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными, из некоторых шахт россияне ежедневно вывозят оборудование - 700 горнякам предложили искать новую работу.