На Луганщине россияне ликвидируют еще девять шахт - ОВА

На временно оккупированной территории Луганской области местная администрация признала неперспективными еще девять угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации в Facebook.

"Оккупанты признали неперспективными еще девять угледобывающих предприятий на Луганщине", - говорится в сообщении.

В Луганской ОВА добавляют, что предприятия планируется передать в управление реструктуризации шахт для дальнейшей ликвидации. Туда же будет переведен и персонал, который понадобится для технического содержания этих предприятий.

Реклама:

Кроме того, рабочих ожидает значительное уменьшение заработной платы с последующим увольнением, подчеркивают в администрации.

Напомним:

На временно оккупированных территориях Луганщины захватчики проводят рейды для изъятия из обращения гривны.

Реклама:

Оккупанты на Луганщине подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными, из некоторых шахт россияне ежедневно вывозят оборудование - 700 горнякам предложили искать новую работу.