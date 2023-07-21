Украина планирует до конца года вывести на рынок Китая ряд новых агротоваров

Подкомиссия по украинско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству обсудила перспективы вывода до конца года на рынок Китая новых товарных позиций.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Стороны обсудили условия и необходимые шаги для взаимной торговли, особенно открытие новых товарных позиций для экспорта украинской продукции, в частности мед, мука, рыбная продукция, мясо птицы, горох, свежая голубика, кормов для продуктивных животных (премиксов) и т.д.", - говорится в сообщении.

На сегодня более 900 украинских предприятий имеют право экспорта собственной продукции в Китай, в частности кукурузы - 227 предприятий, молоко и молочные продукты - 35, соя - 55, ячмень - 51, шроты и жомы - 48, говядина - 6 и замороженная голубика и черника - 10, добавили в ведомстве.

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По результатам встречи договорились о подготовке к подписанию протоколов на экспорт украинских товаров до конца года, а также о начале обмена опытом ветеринарными специалистами Украины и Китая.

Экономическая правда