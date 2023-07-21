"єВідновлення": украинцы, которые уже сделали ремонты за свой счет, получат компенсацию

Люди, которые уже сделали ремонты поврежденного жилья за свой счет, смогут получить компенсацию - Кабинет министров внес изменения в программу єВідновлення.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы возвращаем жизнь и возвращаем все, что нужно людям для нормальной жизни. Ремонт и восстановление жилья - один из центральных процессов. Уже работает программа "еВідновлення", по которой выплачиваются целевые средства именно на ремонты жилья", - отметил Шмыгаль.

Премьер поручил министерствам развития общин, территорий и инфраструктуры, а также цифровой трансформации прокоммуницировать, как именно будет выглядеть механизм компенсации.

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"Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты", - добавил он.

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Экономическая правда

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