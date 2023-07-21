"Укрэксимбанк" получил в первом полугодии 2 миллиарда прибыли

"Укрэксимбанк" благодаря чистой прибыли июня в 440 млн грн завершил первое полугодие 2023 года с прибылью в 1,976 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

За аналогичный период 2021 года банк заработал 1,1 млрд гривен, говорится в сообщении.

"В структуре доходов большую часть продолжает занимать процентный доход, который формирует рабочий кредитный портфель банка", - пояснили в госбанке.

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В банке добавили, что за первое полугодие "Укрэксимбанк", по данным надзорной статистики НБУ, занял первое место на рынке по кредитованию юрлиц с долей 14% (более эквивалента 76 млрд грн за 2023 год по состоянию на 1 июня 2023 года).

Также банк был лидером по средствам юридических лиц на счетах (более эквивалента 138 млрд грн за 2023 год по состоянию на 01.06.23).

В банке также заявили о полном погашении долгосрочных кредитов рефинансирования НБУ, которые привлекались в 2020-2021 годах, на сумму 18,5 млрд грн.

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Экономическая правда