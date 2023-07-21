В "Киевавтодоре" продолжаются обыски

фото: киевская городская прокуратура

Правоохранители проводят 20 одновременных обысков в служебных помещениях КК "Киевавтодор", районных КП ДЭУ столицы и подрядных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"Следственные действия проходят в рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины, по факту присвоения бюджетных средств должностными лица КК "Киевавтодор" и КП ДЭУ Подольского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы путем обеспечения подчиненным и аффилированным предприятиям победы при проведении государственных закупок на услуги по капитальному ремонту дорог, благоустройству и ликвидации аварийной ямочности в г. Киеве.

В рамках производства 21.07.2023 на основании постановлений суда проводятся одновременные обыски по 20 адресам в г. Киеве, Киевской и Одесской областях, в частности по месту нахождения коммунальных предприятий, подрядных и субподрядных организаций и лиц, возможно причастных к противоправной схеме", - говорится в сообщении.

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Следственные действия продолжаются.

фото: киевкая городская прокуратура

Экономическая правда