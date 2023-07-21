Шмыгаль назвал индикатор, как определять расточительство при расходовании бюджетов во время войны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей местной власти отложить расходы, которые не направлены на приближение победы и решение критических вопросов.

Об этом он заявил во время заседания правительства в пятницу, 21 июля.

"Задайте себе вопрос - каким образом решение, которое вы принимаете, приближает нашу победу или решает критический вопрос? Если ответ - никаким, то отложите его на послевоенное время. Или ищите другие источники для реализации", - заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что правительство неоднократно заявляло о необходимости привлечения внебюджетного партнерского финансирования.

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Премьер озвучил пять основных приоритетов расходования бюджетных средств. В них вошли сфера обороны, социальные программы, финансирование медицины и образования, критической инфраструктуры и восстановления.

"Обращаюсь к руководителям местной и центральной власти. Все расходы, которые сегодня не ко времени, прошу отложить. Это вопрос здравого смысла и понимания приоритетов", - заявил он.

Шмыгаль подчеркнул, что оборона и безопасность является абсолютным приоритетом государственных расходов.

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По его словам, на нужды обороны за первые шесть месяцев 2023 года правительство выделило 672 млрд грн.

"За это время абсолютно все налоги граждан и бизнеса составили 600 млрд грн. То есть каждую гривну и каждую копейку, которую граждане Украины платят в бюджет, мы сразу направляем на зарплаты военных, на технику, оружие, дроны, боеприпасы и другое обеспечение нашей армии. Оборона и безопасность была, есть и будет абсолютным приоритетом государственных расходов", - отметил он.

"Сегодня весь цивилизованный мир нас поддерживает, это дает нам возможность реализовывать реформы и проекты без бюджетного финансирования. Ведь повторю еще раз, сейчас приоритеты: безопасность и оборона, социальная сфера, критическая инфраструктура и восстановление", - подчеркнул премьер.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека.

Перед этим Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместными траты во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

Это возмутило общество, как и идея менять во время войны на щите Родины-Матери герб СССР на герб Украины. Многие призывали власть вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование - но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.

Однако Министерство культуры также запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.