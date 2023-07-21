В РФ придумали новый способ перевода из-за рубежа западных активов в обход санкций 

Госдума приняла закон, позволяющий зарегистрированным за рубежом компаниям учреждать в российских специальных административных районах (САР) дочерние структуры с передачей им своих активов.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Закон позволяет зарегистрированным за рубежом компаниям учреждать в российских специальных административных районах (САР) дочерние структуры с передачей им активов, а также производить обмен акций редомицилировавшихся компаний на бумаги резидентов САР - международных компаний", - сообщает, в частности, "Интерфакс".

Иными словами, закон призван создать условия для обхода санкционных ограничений при помощи компаний, созданных за рубежом, которые будут учреждать свои дочерние структуры в специально созданных для этого "спецрайонах" РФ и передавать им свои зарубежные активы. В документе этот механизм назван процедурой инкорпорации.

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Речь идет о спецрайонах на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

От "зарубежного" учредителя требуется в течение года передать новосозданной компании свои активы, имевшиеся на момент ее регистрации, но не менее чем на 800 млн рублей.

Также, создается механизм обмена акций российских "дочерних" структур на акции материнских "зарубежных" компаний.

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Учредителем компании в РФ может стать созданная за рубежом структура, которая имела на 1 марта 2022 года торгующиеся на биржах акции.

Напоминаем:

Смысл этого закона раскрывает понятие "специальных административных районов". Такие районы представляют собой российский вариант офшорных зон, основной целью которых является редомициляция (перемещение из одной оффшорной юрисдиции в другую) компаний, созданных на территории иностранных государств российскими предпринимателями.

В российских источниках можно найти упоминания о низкой привлекательности специальных административных районов, что подтверждается и статистикой. Так, на территории о. Русский (Приморский край) зарегистрировано всего пять международных компаний, а на территории о. Октябрьский (Калининградская область) зарегистрировано 63 участника.