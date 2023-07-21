После атак на порты Юга РФ переключилась на агропредприятия региона

Ночная атака РФ уничтожила 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя в Одесской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем прозвучала повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, повредив сельскохозяйственную и спасательную технику", - отметил он.

После атак на портовую инфраструктуру российские войска переключились на аграрные предприятия региона.

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"После трех ночей подряд мощного ракетно-дронового террора портовой инфраструктуры [враг] переключился на аграрные предприятия региона", - подчеркнул глава ОВА.

Оккупанты пытались обойти системы противовоздушной обороны. Они направляли ракеты на минимальной высоте, используя особенности ландшафта.

Напоминаем:

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Российская армия в ночь на 21 июля атаковала Одесскую область ракетами "Калибр" с Черного моря.

В течение трех предыдущих ночей российские войска атаковали портовую инфраструктуру юга Украины. В частности, ночью 20 июля армия РФ осуществила очередную атаку по южным областям Украины - в Одессе и Николаеве.

Институт исследования войны предполагает, что российские войска усилили атаки по украинским портам и инфраструктуре в вероятной попытке Кремля использовать выход из Черноморской зерновой инициативы, чтобы добиться "значительных уступок" от Запада.