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Украинцы несколько снизили потребление, из-за непогоды без света были 75 населенных пунктов - "Укрэнерго"

Пятница, 21 июля 2023, 12:21 - Анастасия Жарикова

Украинцы вечером в четверг, 20 июля, снизили потребление электроэнергии на 7% благодаря снижению температуры, однако потребность в экономном использовании остается.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Вчера вечером жара временно отступила, что сразу повлияло на уменьшение использования кондиционеров. Максимальная отметка потребления электричества в вечерние часы на 7% снизилась по отношению к аналогичному показателю предыдущего дня.

Однако, максимум потребления все еще приходится на вечерние часы, когда солнечные электростанции уже не работают, и энергосистеме необходимо привлекать тепловые и гидроэлектростанции, количество которых ограничено", - говорится в сообщении компании.

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В "Укрэнерго" объясняют, что после массированных ракетных и дроновых ударов россиян все тепловые и часть гидроэлектростанций получили значительные повреждения и активно проводят ремонты, чтобы восстановиться до зимы. Также в плановом ремонте находится несколько атомных энергоблоков.

"Поэтому, ввиду ограниченных возможностей энергосистемы покрывать значительное потребление в вечерние часы, необходимо экономно пользоваться электроэнергией", - добавили в компании.

Для того чтобы помочь энергосистеме потребителей призывают соблюдать экономное потребление, особенно в период с 16:00 до 23:00:

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  • охлаждать помещение не ниже 23˚С;
  • выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
  • перенести пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;
  • выключать свет, выходя из помещения.

В пятницу осуществляется импорт электроэнергии из Словакии в вечерние дефицитные часы с 17:00 до 23:00 мощностью до 340 МВт. Экспорт электроэнергии отсутствует.

Из-за боевых действий и по техническим причинам остаются обесточенными 384 населенных пункта в прифронтовых и приграничных областях. Также из-за непогоды были отключения в 75 населенных пунктах в Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черкасской и Сумской областях.

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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