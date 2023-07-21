В июне украинцы перечислили рекордную сумму для ВСУ

Несмотря на то, что с начала 2023 года украинцы стали меньше донатить на оборону, в июне произошел рекорд, когда было собрано почти половина от всех донатов с начала года.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот, которая проанализировала поступления в три крупнейших благотворительных фонда Украины - United24, "Вернись живым" и фонд Сергея Притулы.

Всего за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,35 млрд гривен. Для сравнения, это на 22% меньше, чем в течение второго полугодия 2022-го.

Подавляющее большинство средств, которые украинцы перечислили на счета United24, были предназначены на нужды ВСУ (на оборону) - 4,93 млрд грн или 89% всех полученных этой платформой донатов. Остальные 11% были собраны на медицинскую помощь и на восстановление Украины - 0,45 млрд гривен и 0,16 млрд гривен соответственно.

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В то же время в июне на оборону United24 получил 2,4 млрд гривен - это абсолютный рекорд. Кроме того, это почти половина от всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года.

Предыдущий максимум - 2,24 млрд гривен - был собран этой платформой в июле 2022 года.

При этом, результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года - тогда United24, в среднем, собирала на эти цели 0,5 млрд гривен в месяц.

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Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами. В июне на 17% выросли сборы "Вернись живым" - 0,34 млрд гривен против "среднемесячных" 0,29 млрд гривен в январе-мае текущего года.

Что касается фонда Притулы, то рост составил аж 37% - в июне украинцы задонатили 0,22 млрд гривен, тогда как в течение предыдущих пяти месяцев, в среднем, на счета заходило 0,16 млрд гривен.