Нефть растет на фоне падения запасов и сокращения поставок

Цены на нефть марки Brent на азиатских торгах в пятницу, 21 июля, выросли, поскольку рынки оценили перспективы экономического стимулирования Китая после слабых экономических данных, падения запасов в США и сокращения поставок со стороны ключевых производителей.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на Brent выросли на 68 центов до 80,32 доллара за баррель до 06:00 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 65 центов до 76,30 доллара за баррель.

"Brent намеревался закрыться на 0,6% за неделю, тогда как WTI должен был подняться на 1,2%, что означало бы четвертую неделю подряд рост обоих контрольных показателей", - пишет агентство.

Что повлияло на цены

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Слабые экономические показатели Китая сдерживали цены в течение недели. Второй в мире потребитель нефти на этой неделе опубликовал неутешительный рост ВВП во втором квартале, повышая вероятность того, что экономика не достигнет 5% годовой цели роста, установленной правительством.

Однако настроения на товарных рынках повысились из-за надежды на то, что центральное правительство введет больше мер стимулирования для поддержки экономики.

Цены на нефть повысились в результате положительного комментария по стимулированию Китая и учету влияния укрепления индекса доллара США.

Поддерживая цены, недавние данные, включая ниже ожидания инфляции и замедления роста рабочих мест, убедили многих инвесторов и аналитиков, что ожидаемое июльское повышение ставок Федеральной резервной системы США будет последним в текущем цикле усиления.

Основные показатели предложения также поддержали настроение рынка.

Экономическая правда