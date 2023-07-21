Курс валют на 21 июля: гривня продолжает укрепляться к евро

В пятницу, 21 июля, наличная гривня продолжает укрепляться к евро, доллар в банках и на черном рынке стабильный.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,18 – 37,18 грн против котировок в 36,93 – 37,15 в четверг.

В это же время "черный" курс евро составлял 41,29 - 41,59 грн против курса 41,3 - 41,63 грн за евро в четверг.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,7 – 37,3 грн (курс на 20 июля – 36,7 – 37,3 грн);

Евро – 41,0 – 41,7 грн (курс на 20 июля – 41,0 – 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,55 – 37,15 грн;

Ощадбанк – 36,45 – 37,65 грн;

Укрэксимбанк – 36,7 – 37,5 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда