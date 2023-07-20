Украинский образовательный стартап Preply привлек 70 миллионов долларов финансирования

Образовательный стартап Preply, основанный украинцами, привлек 70 млн долл в виде акционерного и заемного капитала.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это позволило увеличить объем серии С до 120 млн долл. Команда компании выросла до 500 сотрудников 60 разных национальностей в 30 странах мира.

Новый раунд финансирования возглавила компания Horizon Capital, специализирующаяся на инвестициях в акционерный капитал, при участии Reach Capital, Hoxton Ventures и инвесторов, которые принимали участие в предыдущем финансировании", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с новым раундом финансирования компания запускает AI-ассистента для репетиторов и разрабатывает персонализированные учебные инструменты.

"Компания использует искусственный интеллект для масштабирования обучения, улучшения доступа и сосредоточены на процессе получения новых навыков.

Preply запустила AI-ассистента, который позволяет репетиторам создавать различные упражнения, грамматические объяснения, темы для разговоров и тому подобное. Преподаватели используют этот инструмент во время занятий и в перерывах между ними, чтобы помочь с домашними заданиями и планированием уроков, таким образом освобождая время для более сложных задач, которые требуют большего вовлечения человека", - рассказали в компании.

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Preply - онлайн-платформа для изучения иностранных языков, маркетплейс, который объединяет репетиторов с сотнями тысяч студентов в 180 странах мира (более 35 000 преподавателей преподают более 50 языков).

Основана в 2012 году тремя украинскими соучредителями Кириллом Бигаем, Сергеем Лукьяновым и Дмитрием Волошиным, имеет офисы в Барселоне, Нью-Йорке и Киеве.

Экономическая правда