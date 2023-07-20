Украина получит $1,5 миллиарда займа от Всемирного банка под гарантии Японии

фото: telegram шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 1,5 млрд долларов займа от Всемирного банка под гарантии правительства Японии.

Об этом он сообщил в Telegram после подписания соответствующего соглашения Минфином и Всемирным банком во время встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани.

По словам Шмыгаля, средства предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны и для восстановления экономики.

"В целом Группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине 34 млрд долларов. Из них более 22 млрд долларов уже поступили в бюджет", - добавил премьер.

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Также по результатам встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани и вице-президентом Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсией Морой Шмыгаль сообщил, что Группа Всемирного банка планирует мобилизовать более 8 млрд долларов для новых программ в Украине. В частности, в сфере сельского хозяйства и социальной политики.

"Обсудили также подготовку обновленной оценки потребностей Украины на восстановление (RDNA3), которая, в частности, будет включать убытки, вызванные подрывом Россией Каховской ГЭС. Кроме того, IFC готовит программу поддержки малого и среднего бизнеса в Украине", - добавил глава правительства.

Экономическая правда

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